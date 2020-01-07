الامارات | أفراح الشحي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام راشد محمد المقدحي الشحي حفل استقبال بمناسبة زفافه إلى كريمة محمد راشد البادي الخنبولي الشحي، وذلك بمركز رأس الخيمة للاحتفالات. وحضر الحفل الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ محمد بن جمال القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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