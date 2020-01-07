الامارات | 10 أعمال تصدرت مشاهدات سكان الامارات على «نتفلكس» 2019

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت منصة الأفلام والمسلسلات العالمية «نتفلكس» لـ«الإمارات اليوم» عن أكثر الأعمال التي لقيت حضوراً من قبل مشتركيها في دولة الإمارات، وأوضحت المنصة أن هذه المشاهدات تنوعت بين أفلام الآكشن والرومانسية، وبرز المسلسل الإسباني الشهير «البروفيسور»، وتصدر فيلم «جنازة في الإجازة» لائحة الأفلام، كما برزت أعمال الخيال العلمي.
وتستقطب هذه المنصة الملايين من المشاهدين حول العالم، إذ تعرض عدداً كبيراً من الأفلام الحديثة والقديمة، كما أنها تتيح مشاهدة مجموعة واسعة من الأفلام الوثائقية. وقد أسست عام 1997، في أميركا، وكانت متخصصة في تزويد خدمة البث الحي، لتتوسع في عام 2013 إلى إنتاج الأفلام والبرامج، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت.
وفيما يلي 10 أفلام كانت الأكثر مشاهدة في الإمارات في 2019:
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