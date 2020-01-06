"ضربها في الشارع".. رسالة مؤثرة من لاعب "المصري" لزوجته: "غلطي كبير سامحيني"

وجه اللاعب محمود حمد لاعب نادي المصري في مركز خط الوسط الدفاعي، رسالة لزوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليطلب منها أن تسامحه.

كما طلب حمد من متابعيه وأصدقائه مشاركة رسالته كي تصل إلى زوجته وتسامحه، فيما ذهبت بعض التعليقات إلى وجود عنف أسري من قبله والتهجم عليها وضربها في الشارع.

وكتب حمد في رسالته على صفحته الشخصية، "دي رسالة عايزها توصل لمراتي وعايزكوا تساعدوني إنها تشوفها، أول حاجة أنا بتأسفلك قدام كل الناس وبطلب منك تسامحيني وأنا مكنتش عارف قيمتك يا حبيبتي عايزك متزعليش مني وتسامحيني".

وأكمل رسالته مؤكدا على ندمه، "وأنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أراضيكي ونرجع تاني أنا وانتي، أنا غلطان وغلطي كبير وندمان مهما ألف الدنيا مش هلاقي زيك، مفيش حد يتقارن بيكي سامحيني أنا بحبك وهفضل أحبك، كله يعمل شير وقولولها سامحيني".

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خلال ساعات قليلة كان منشور حمد قد انتشر بالفعل على "فيسبوك"، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه وجمهوره، إلا أن معظم التعليقات ذهبت إلى وجود خلاف بينهما، وطلبت من زوجته ألا تسامحه عما لحق بها من أذى.

وكان من بين تلك التعليقات، "هو فيه راجل محترم يفرج الشارع وخلق الله ع مراته؟ وتضربها في الشارع، لازم تراجع تصرفاتك وهي كمان ترتب أمورها و تفكر انتو محتاجين وقت ترتبو فيه أوراقكم لأن اللي حصل ده هيخلي فيه طفرة فعلاقتكم جامدة جدا ع ما تعرف ترجع تحس معاك بالأمان تاني وربنا يهدي الحال"، وقال آخر، "قال تسامحك قال! أنت المفروض تتذل ليها والله عشان بس تبص في وشك، عقول مريضة"، و"هو انت بجد ضربت مراتك في الشارع قدام الناس؟".

فيما ذهبت بعض التعليقات إلى التهدئة بين الطرفين، "بص مش عيب إنك تغلط ولا عيب إنك تعتذر العيب إنك تكون في يوم من الأيام تكابر في الغلط أو يتكرر بس الواضح منك إنك بتحبها أوي ربنا يكرمك ويلم شملكم بأمر الله"، و"ربنا يصلح الأحوال".