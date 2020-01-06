نصائح لحماية الأطفال من الطقس السيء والأتربة

بالتزامن مع الرياح والأتربة، وموجة الطقس السيء التي تشهدها مصر حاليا، يجب على الأمهات، مراعاة أطفالهن أكثر من المعتاد، فهم على موعد مع الإصابة بالأمراض الموسمية، لا سيما ضيق التنفس وغيرها من الأمراض.

لكن هناك بعض النصائح، باتباعها يمكن التخفيف من الآثار الصحية السيئة للطقس البارد، كما ذكرها موقع "EverydayHealth".

النوافذ

قبل الخروج، يجب فتح النوافذ ليعتاد الأطفال على الجو الخارجي، وإذا كانت هناك أتربة، يجب الحرص على غلق جميع النوافذ.

نظافة اليدين

يجب الحرص على غسل اليدين باستمرار طوال اليوم، فعليكِ تشجيعهم على معقم يد كحولي، للسيطرة على انتشار الجراثيم، والبكتريا، التي تنقل الأمراض.

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التنظيف المنزلي

في حالة وجود طفلا مريضا في المنزل، يجب زيادة روتين التنظيف المنزلي، لذلك يجب المسح باستمرار أي أسطح يلمسها أطفالك، وحاولِ استخدام البخاخات أو المناديل في التنظيف، فضلًا عن تعقيم مقابض الأبواب والحنفيات وغيرها، حتى لا تنتقل العدوى للباقين.

التأكد من نظافة طفليكِ

يجب غسل الوجه والكفين والرقبة والأذن والأرجل، بماء مباشر من الصنبور، كما يفضل تغيير جميع الملابس بأخرى نظيفة، بعد تنظيفها في الجو، وتناول ملعقة من عسل النحل.

تعد أفضل الطرق وأكثرها أمانًا في الوقت المناسب للحماية من نزلات البرد هي غسل اليدين، فقط دعيهم يغسلوا أيديهم بانتظام لمدة 30 ثانية في الصباح، وقبل وبعد تناول الطعام، وأيضًا عقب "السعال"، لطرد البكتيريا الناقلة للفيروس.