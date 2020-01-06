اسمها تصدر "جوجل" عقب انفصال أصالة وطارق العريان.. أبرز معلومات عن نسرين طافش

تصدر اسم الفنانة نسرين طافش، محرك البحث جوجل، في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع إعلان المطربة السورية أصالة، انفصالها عن المخرج طارق العريان، وسط شائعات وجود علاقة تجمع "طافش" بـ"العريان"، وهو الأمر الذي نفاه الثنائي.

أكدت مصادر مقربة من "أصالة" لـ"الوطن"، أن "العريان" ارتبط بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق 2"، كضيفة شرف، ما تسبب في توتر العلاقات بين الزوجين، وانفصالهما، مشيرين إلى أن نسرين طافش "بريئة" من تلك الاتهامات، والتي سبق أن نفت تلك الشائعات في العديد من التصريحات الصحفية.

عقب الزج باسمها في الخلافات وتصدر اسمها جوجل، رصد "هن" أبرز المعلومات عن نسرين طافش

- ولدت في مدينة حلب السورية، ولها أصول فلسطينية.

- تبلغ من العمر 37 عاما.

- والدها الشاعر المعروف يوسف طافش.

Advertisements

- مغنية وممثلة، قدمت 3 أغاني، إضافة إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات على مستوى الوطن العربي، أبرزها: "فنجان الدم"، و"جلسات نسائية"، و"الإخوة".

- خضعت للعديد من عمليات التجميل، التي أدت إلى تغيير ملامحها بشكل ملحوظ، ما تسبب في تعرضها للعديد من الانتقادات.

- في 2017، ترشحت لجائزة "أجمل 100 وجه" في العالم، منافسةً العديد من الفنانات العالميات أبرزهن سكارليت جوهانسون، والممثلة الإنجليزية بطلة "صراع العروش" ناتالي دورمر، والممثلة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ"لميس"، والممثلة الهندية كاترينا كيف.