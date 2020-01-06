مشروع مودة: نساعد المقبلين على الزواج ونحيل دون وقوع الطلاق

قال الدكتور أيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي لمشروع "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المنصة منوطة بمساعدة المقبلين على الزواج، أو زوجان وقع بينهما خلافات: "يدخلوا على المنصة الإلكترونية وفيها 17 خبير من الشخصيات العامة والمحببة بيدوا أمثلة وخبرات".

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن المنصة تقدم الخبرات والتدريبات اللازمة للزواج والمتزوجين، وتساعدهم على عبور المشكلات بحياتهم.

Advertisements

وأوضح أن المشروع متواجد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويجري الإرسال بخصوصية، والرد بالخصوصية ذاتها: "لو فيه أسئلة محرجة، صعب أقولها بشكل مباشر، بخش على الصفحة، ويجري التواصل والرد من خلال الصفحة".

وأكد "عبدالعزيز"، أن المشروع نفذ بالتنسيق مع وزارة العدل، لدرء الطلاق بين المتزوجين: "نتواصل مع اللي عندهم مشاكل واللي مقبلين على الطلاق، علشان نقلل من نسب الطلاق حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأشار إلى أن المشروع يسعى دائما إلى إنهاء المشكلات بالبيوت وبين الأزواج: "الشباب والفتيات اللي بيبقوا قاعدين في التدريب، يجري من خلال تواصل مباشر معهم، بورش عمل وتفاعل في إطار من الاحترام".