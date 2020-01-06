خلال الرياح والأتربة.. نصائح لمرضى الجهاز التنفسي والربو

أكثر من يعانون خلال الطقس البارد، ودرجات الحرارة المنخفضة، مرضى الربو، وكذلك مرضى الجهاز التنفسي، خاصة إذا ما صاحب انخفاض درجات الحرارة أتربة ورياح، وهو الطقس الذي ستعيشه مصر خلال الأيام المقبلة، خاصة المناطق الشمالية بحسب خبراء الأرصاد.

ويستعرض التقرير التالي، نصائح لمرضى الربو، خلال تلك الفترة.

تطعيم الأنفلونزا

للحصول على أفضل حماية خلال موسم الأنفلونزا، يجب تناول لقاح الأنفلونزا قبل نهاية شهر أكتوبر، كما يوصى بالتحدث مع طبيبك حول ما إذا كنت تحتاج إلى لقاح الالتهاب الرئوي.

تجنب التمرين خارج المنزل

من يعاني من الربو، يعاني أحيانًا من ضيق التنفس عند ممارسة الرياضة في الطقس البارد، فإذا كنت مصابًا بالربو، قد تكون الأنشطة الداخلية مثل اللياقة البدنية أو السباحة، هي الأفضل.

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الوشاح

تغطية الفم عندما يكون مريض حساسية بالخارج، يساعد على حماية مجاري الهواء، عن طريق تسخين الهواء، قبل أن تتنفس.

المرطبات

حتى إذا كنت في الداخل، يمكن أن يكون الهواء جافًا، لذلك قد يساعد المرطب في تخفيف حدة التنفس.

تنظيف اليدين

يجب غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، بالصابون والماء، واستخدم معقم اليدين عندما تكون خارج المنزل.

أبقي يديك بعيدا عن وجهك

تنتقلت الفيروسات البرد والأنفلونزا، عندما نضع أيدينا عن طريق اللمس، على الوجه والأنف والعينين.