كتب الكتاب غدا.. أبرز المعلومات عن أمنية عبدالمنعم خطيبة العسيلي

قبل 6 أشهر، فاجأ الفنان محمود العسيلي جمهوره، بنبأ خطبته على أمنية عبدالمنعم، رغم أنها ليست المرة الأولى له، التي يقرر فيها دخول قفص الزوجية.

سبق لـ"العسيلي"، أن تزوج من نرمين فؤاد ابنة رجل الأعمال فؤاد قاسم في 2008، وأنجب منها ابنه الوحيد "علي"، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات.

جمعته قصة حب بنادين الملا، وتزوجها في 2015، قبل أن ينفصلا بعد 3 سنوات، إلا أن نبأ زواج مطرب الأفراح الأشهر، يستحوذ على اهتمام الكثيرين، وأعلن أنه من المقرر أن يكتب كتابه عليها، غدًا.

- هي من الإسكندرية، سيكتب الكتاب كذلك في المدينة الساحلية.

- أعلنت العلاقة قبل 6 أشهر، وتحديدا في يوليو الماضي، وأقيمت الخطوبة، في الساحل الشمالي بحضور الأهل والأصدقاء.

- كانت هناك مؤشرات قبل الإعلان، نشر العسيلي صور تجمعهما قبل ذلك.

- سبق لها الزواج، ولها أبناء.

- تعرفت على العسيلي عن طريق أصدقاء مشتركين.

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- تعمل أمنية كخبيرة تجميل.

- أصبحت أول مدربة في مجال تقنية المايكروبليدنج في مصر، وذلك بعد تخصصها في هذا المجال.

- بعد ذلك بدأت أمنية تعطي كورسات في هذا المجال وتدرب الفتيات.

- تنشر صور باسمترار لفنانات، وضعت لهن المكياج ما يعتبر جزءً من عملها.

- وجهت رسالة لـ"العسيلي" في عيد ميلاده كتبت فيها، "عيد ميلاد سعيد للرجل الذي يملك قلبي، والعمود الفقري ونظام الدعم الخاص بي.

"شكرًا" لن تكون أبدًا كافية للتعبير عن امتناني لكل الحب الذي أعطيته لي.

الحصول على شريك رائع كما كنت واحدة من أعظم الهدايا التي قدمت لي في حياتي.

شكرًا لك دائمًا لتشجيعي على الإيمان بنفسي، ودفعي دائمًا للأمام.. أنت كل ما أتمناه، عيد ميلاد سعيد لحبي الأبدي.

- قدمت الدعم لـ"العسيلي"، في أزمة تحدثه مع أحد معجبيه خلال إحدى حفلاته.

- قال عنها العسيلي أنها ليست زيجة بقدر ما هي سعادة وجدها مع تلك الفتاة.