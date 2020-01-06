الصور الأولى من حفل زفاف غادة رجب والشاعر عبدالله حسن

"مليون زغرودة لأحلى عروسة، حبيبتي الغالية.. غادة رجب".. بهذه الكلمات فاجأت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، بإعلان زواج المطربة غادة رجب من الشاعر عبدالله حسن، ونشرها العديد مواد مصورة من حفل الزفاف، الذي شهد حضور العديد من الفنانات.

تفاصيل إطلالة العروسين

ظهرت غادة بفستان أبيض فضفاض، تميز بأنه "أوف شولدرز"، مزين بنقوش من الورود والأزهار، بالإضافة إلى طرحة زفاف طويلة، فيما أطل العريس بـ"بدلة" سوداء، مع رابطة عنق قاتمة اللون و"سديري".

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دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي أبرز الحضور

تضمنت المواد المصورة لحفل الزفاف، حضور عدد كبير من الفنانات، أبرزهن: دلال عبدالعزيز، ميرفت أمين وابنتها، رجاء الجداوي، وإلهام شاهين.

ويظهر في مقطع الفيديو من حفل الزفاف، الذي تجاوز الـ30 ثانية، "زغرودة" بوسي شلبي، احتفالا بالعروس، مطالبة "دلال" بتقليدها.