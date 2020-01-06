تعرفي على أهم قواعد "إتيكيت" قراءة الفاتحة في المنزل

فن الإتيكيت هو عبارة عن "فن الخصال الحميدة" أو "السلوك بالغ التهذيب"، وترتبط قواعد الإتيكيت بالسلوك الطيب والصفات الحسنة، ويضم فن الإتيكيت مجموعة من القواعد التي تلخّص المجاملات وكيفية التصرف بلباقة في المناسبات والحفلات والاجتماعات الرسمية، ويعتبر الالتزام بهذه القواعد أمر هام حيث تدل على الخلق السليم الذي يجمع بين الرقي والبساطة والجمال.

تهتم الكثير من الفتيات بالمناسبات الرسمية، خاصةً إذا كنتِ صاحبة هذه المناسبة سواء قراءة الفاتحة خطوبة أو عرس، عزيزتي الفتاة إذا كنت تنوين قراءة الفاتحة في منزلك، فعليك مراعاة بعض قواعد الإتيكيت التي ستساعدك في الظهور بأجمل صورة اجتماعية راقية وجمالية ممكنة، فما هي قواعد الإتيكيت في قراءة الفاتحة بالمنزل هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

10 قواعد لـ إتيكيت قراءة الفاتحة في المنزل

1- احرصي على ارتداء فستاناً غير ضيق حتى لا تظهرين بمنظر مريب، فقط يكفي أن ترتدي فستاناً بسيطاً وأنيقاً ، والأهم أن يكون الفستان مريحاً حتى يجعل حركتك أسهل وأخف.

2- يعتبر لون الفستان أو القفطان في قراءة الفاتحة من أهم الأمور التي يجب عليك اختيارها بدقة، وحاولى ألا تجعلي لون ملابسك في هذه المناسبة مشابه للون فستان العرس أي تجني اللون الأبيض والأوف وايت.

3- اختيار الحذاء أمر مهم للغاية، إذا كنتِ طويلة المقام فيفضل عدم ارتداء حذاء كعب عالٍ، ويمكنك ارتداء كعب بسيط تماماً، أما إذا كان طولك متوسط أو طبيعي فيمكنك ارتداء كعب أعلى، ولكن ابتعدي تماماً عن الكعب المبالغ في طوله، فيجب أن يكون الحذاء مريح وأنيق في نفس الوقت مما يجعل حركتك أكثر سلاسة وغير معقدة.

4- ضعي مكياج بسيط بطريقة غير مبالغ بها، وذلك مراعاةً لاختلاف الإضاءة بالمنزل عن إضاءة الفنادق وقاعات الأفراح.

5- اهتمي أكثر بتصرفاتك في هذا اليوم، وحاولى السيطرة على انفعالاتك، وتحلي بالهدوء التام حتى في حالة تعرضك لأي موقف محرج أو مثير للغضب.

6- لا تبالغي في التقاط الصور التذكارية ، خصصي وقت بسيط لالتقاط الصور بدون مبالغة حتى لا يتسبب ذلك في إزعاج الحضور.

7- كوني على طبيعتك حتى تظهري أكثر عفوية وتجنبي التصنّع واللطف المزيف.

8- عليك الاهتمام بوالديّ خطيبك ، أبدي لهم الاهتمام والاحترام ولكن بدون مبالغة حتى لا يتحول الموقف إلى استعراض مزيف.

9- يجب الحرص على وجود ضيافة كافية لجميع الحضور، كما يفضّل أن تكون الضيافة في المتناول، أي قريبة منك على الطاولة مثلاً فيكون القيام بنسبة أقل وبشكل غير متكرر.

10- كوني لطيفة مع خطيبك ، ولكن احتفظي بطابعك الهادئ والخجول، مع عدم المبالغة في التقارب الجسدي بينك وبينه في يوم قراءة الفاتحة.

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