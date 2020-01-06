طريقة التعامل مع هاتفك إذا وقع في المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

مع هطول الأمطار خلال فصل الشتاء وتكون برك مياه في الشوارع قد يتعرض الهاتف الذكي للبلل خلال فصل الشتاء عامة، فضلًا عن حالات انسكاب السوائل عليه في المكتب أو المقهى مثلا. فكيف يمكن إنقاذه في مثل هذه الحالات؟

يتعين على المستخدم إيقاف الجهاز فورا للحيلولة دون حدوث قفلة كهربائية، مع ضرورة خلع البطارية إن أمكن، بحسب ما أوضحت مجلة التكنولوجيا t3n الألمانية.

وتتمثل الخطوة التالية في تجفيف الهاتف الذكي، وذلك من خلال تفكيك جسم الهاتف وإخراج بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة ولف الهاتف في منشفة ورقية، ثم وضع الهاتف لعدة أيام في كيس بلاستيكي مغلق به أرز جاف غير مطهي.

وحذرت t3n من استعمال مجفف الشعر أو الفرن أو الميكروويف أو أشعة الشمس الحارقة بغرض تجفيف الهاتف الذكي، مشددة على ضرورة عرض الهاتف بعد ذلك على الفنيين المتخصصين لاتخاذ إجراءات الإصلاح اللازمة.