نصائح هامة للشعور بالدفء في الشتاء.. أبرزها الحركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ياسمين الصاوي:

الأجواء الباردة التي يتميز بها فصل الشتاء، تدفع معظم الأشخاص إلى اللجوء للطرق التقليدية، للشعور بالدفء، ولعل أبرزها النوم بجوار المدفأة أو التدفئة على حرق الأخشاب، مع العلم أن هذه الوسائل قد تزيد من فرص الإصابة ببعض المشكلات الصحية.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، قائمة بأبرز الطرق الصحية والآمنة للشعور بالدفء في فصل الشتاء، وفقًا لمجلة "Heart matters".. للمزيد اضغط هنا