كل ما تريدين معرفته عن الكورتيزون للأطفال.. ومتى يكون خطرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

يستخدم الكورتيزون كعلاج فعال وأساسي في كثير من حالات الأطفال المرضية بشرط تعاطيه بجرعات محددة وتحت إشراف الطبيب، ولكن على الجانب الآخر يتسبب في حدوث أضرار للطفل إذا تم تناوله بكثرة.

ويستعرض لكم "الخليج 365" وفقا للدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أضرار كثرة تناول الكورتيزون على الأطفال:

- الكورتيزون من المواد المثبطة للمناعة التي إذا تناولت بجرعات خاطئة يمكن أن تسبب الإصابة بأمراض معدية أو زيادة حدة تلك الأمراض.

- تعاطي الأطفال الكورتيزون لفترات طويلة يؤدي إلى زيادة الوزن وهشاشة العظام.

- ظهور انتفاخ وعلامات بالوجه وتغير شكل الطفل.

- تعرض الطفل للإصابة بارتفاع ضغط الدم ونسبة معدل السكر.

الأمراض التي يعالجها الكورتيزون:

- أمراض المناعة الذاتية كالذئبة الحمراء والروماتويد .

- المتلازمة الكلائية بالكلى.

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- حساسية الصدر.

- حساسية الجلد.

- بعد زراعة الأعضاء لمنع الجهاز المناعي من مهاجمة العضو المزروع.

أهم النصائح والاحتياطات للأمهات أثناء تناول طفلها الكورتيزون:

- التزام الأم بالجرعة بشكل صحيح بالنسبة لعمر الطفل ووزنه.

- إعطاء الأم الكورتيزون لطفلها لفترة محدودة ثم يتوقف، باستثناء بعض الأمراض المزمنة التي تتطلب إعطاؤه بشكل دائم.

- يجب قبل إعطاء الأم الكورتيزون لطفلها الذهاب للطبيب المختص لتلقي الجرعة المناسبة.

-عدم تكرار الأم لروشتة العلاج الذي يحتوي علي كورتيزون دون إستشارة الطبيب المختص.

- بعد استعمال الطفل البخاخات التي تحتوي على الكورتيزون لعلاج حساسية الصدر يجب عليه مضمضة الفم دون بلع المياه.

- بالنسبة للكورتيزون الموضعي لعلاج مرضى حساسية الجلد يجب استعماله ووضعه على منطقة الجلد المصابة فقط وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة حتى لا تتسبب في حدوث بقع الجلد.