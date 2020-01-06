4 نصائح للحماية من الإصابة بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يعد سرطان الثدي أكثر أنواع الأورام شيوعًا بين نساء مصر، بنسبة 38% من إجمالي حالات الأورام، كما أوضحت اللجنة القومية للأورام.

نقدم لكم عدة نصائح يمكنكم اتباعها للحد من الإصابة بسرطان الثدي والحفاظ على صحتكم بحسب ما أوضح موقع “thehealthy”.

- السمنة

يزداد وزن النساء وترتفع نسبة السمنة بعد انقطاع الطمث، ما يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي، لذا عليك الحفاظ على وزنك ومراقبته بشكل دوري. فكلما زادت عدد الأنسجة الدهنية في جسمك ارتفعت نسبة هرمون الاستروجين التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والرحم.

- التدخين

يساعد الإقلاع عن التدخين على الوقاية من سرطان الرئة وأمراض القلب، وسرطان الثدي أيضًا.

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وبحسب دراسة حديثة فإن التدخين -خاصة إذا في سن مبكرة أو قبل إنجاب طفلك الأول- يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي. كان لدى النساء اللائي بدأن التدخين قبل أول دورة شهرية لديهن خطر أعلى بنسبة 61٪ والنساء اللائي بدأن بالتدخين بعد أول دورة لهن ولكن قبل 11 سنة أو أكثر قبل الولادة، كان لديهن خطر أعلى بنسبة 45٪ من الإصابة بسرطان الثدي.

- البروكلي واللفت

تناولي الخضراوات الصحية، مثل البروكلي واللفت والقرنبيط والكرنب، حيث تحتوي على مواد كيميائية طبيعية تكافح السرطان بسهولة، وتقوى مناعة الجسم.

وتناولوا الألياف مثل الجزر والشوفان والتفاح والشعير بالإضافة إلى المكسرات والفاصوليا الخضراء والقرنبيط.

- الكشف الدوري

قومي بالكشف الدوري على الثدي للكشف عن الأورام التي لا تظهر في الفحص الذاتي، هذا الفحص يساعد في تقليل الوفيات المرتبطة بسرطان الثدي بين النساء التي تتراوح أعمارهن بين 40 و 74، وخاصة فوق سن 50.