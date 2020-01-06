مشاهير يتركون أرقاما خيالية كـ"تيبس": أحدهم دفع 4000 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يمثل "التبس" أهمية كبيرة بالنسبة للعاملين في المطاعم أو الكافيهات، ليس ماديًا فقط، بل معنويًا كذلك، إذ يكون بمثابة تقدير لمجهودهم وتعبهم.

وتتراوح قيمة التبس بين شخص وأخر التي ترتبط بعاملين الحالة المادية، ومدى رضاه عن المكان وجودة الطعام المقدم.

مؤخرًا تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لفاتورة مطعم ليلة رأس السنة الجديدة، توضح مبلغ الـ"تبس" بقيمة 2020 دولار، دفعاه المطربة العالمية Adel، والمذيع James Corden، وكانت الفاتورة بمبلغ 472 دولار فقط.

يرصد لكم "مصراوى"، عدد من الـ"تبس" التي دفعها عدد من المشاهير بمبلغ أكبر من الفاتورة الأصلية، بحسب ما أوضح موقع "People".

-جوني ديب

دفع الفنان جوني ديب، تيبس بقيمة 4000 ألف دولار عام 2009 في مدينة شيكاغو.

-تيلور سويفت

تركت المغنية تيلور سويفت تبس بقيمة 500 دولار على فاتورة في مطعم بفيلادلفيا في عام 2013، وتذكرتين حفلة لطاهي المطعم.

-جون ستيورات

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ترك مذيع Daily Show السابق تيبس بقيمة 105 دولارات لوجبة إفطار بسيطة مكونة من القهوة والبيض.

-دوني والبيرغ

ترك المغني دوني والبيرغ، مبلغ تيبس 2020 يوم واحد يناير هذا العالم على فاتورة بقيمة 75.45 دولار.

-كريسي تيجن

تركت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيجن وعائلاتها عقب تناولها للعشاء في أحد المطاعم، مبلغ تبس بقيمة 1000 دولار.

-إيمي شومر

تركت الستاند أب كوميدي الأمريكية إيمي شومر، تيبس بقيمة 1000 دولار على فاتورة بقيمة 77 دولار فقط.

وفي عام 2015 تركت مبلغ بقيمة 500 دولار، على فاتورة بقيمة 50 دولار، لنادلة عندما علمت أنها تعلم في وظيفيتين لدفع مصاريف الكلية.