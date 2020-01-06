لماذا يجب وضع نباتات على مكاتبنا في العمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يقول باحثون إن وجود شجرة بونساي أو صبار على مكتبك أثناء العمل يساعدك على البقاء هادئًا ويجعل عملك أقل إرهاقًا، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ودرس خبراء يابانيون إذا استطاع العمال النظر إلى بعض النباتات الصغيرة يمكن أن يحسن الحالة المزاجية في العمل، وتمت مقارنة كل من مستوى القلق اليومي ومعدل ضربات القلب -قياسان من الإجهاد- قبل وبعد التجربة.

وأظهرت النتائج أن مستويات التوتر 'انخفضت بشكل كبير' بين المتطوعين أثناء وجود نبات على مكتبهم.

قال الباحثون في جامعة هيوغو في أواجي إن وجود نباتات أمام العمال يساعدهم على صرف الانتباه عن ضغوط الحياة بنسبة تسعة إلى خمسة في المائة.

وقال المؤلف الرئيسي للبحث ماساهيرو تويودا: 'في الوقت الحالي ، لا يفهم الكثير من الناس مدى تأثير النباتات على الموظفين في محيط العمل.

وتطوع 63 من موظفي المكاتب في اليابان للمشاركة في الدراسة، كان لديهم فرصة صغيرة للتعرض للخضرة خلال النهار.

وتنوعت النباتات بين كوكيداما ، وصبار سان بيدرو كاكتوس ، إيشفيريا ، بونساي ، أو نبات هواء، تم توجيه المشاركين إلى النظر للنبات لمدة ثلاث دقائق أثناء الجلوس على مكاتبهم كلما شعروا بالإرهاق أثناء النهار.

وانقسمت الدراسة إلى مرحلتين الفترة الأولى استمرت اسبوع لمراقبة أداء الموظفين بدون وجود النبات على مكاتبهم، والفترة الثانية استمرت لمدة أربع أسابيع مع وجود النبات.

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أثناء الفترة الثانية، كان جميع المتطوعين الـ 63 يحدقون ببساطة على سطح مكتبهم خلال فترة الراحة لمدة ثلاث دقائق

وقاس الباحثون ضغط المشاركون في التجربة، مع المشاركة في استبيان مكون من 20 نقطة للإجابة على أسئلة تتعلق بالشعور بالقلق والتوتر.

أظهرت النتائج أن متوسط درجات القلق قد انخفض من 47.9 بعد مرحلة التحكم دون النباتات إلى 46.2 بعد مرحلة التدخل مع النباتات.

وقاس الدكتور تويودا وزملاؤه أيضًا الإجهاد الفسيولوجي، الذي يؤثر على كيفية عمل الجسم ، عن طريق تسجيل معدل ضربات القلب، وتم تعليم المشاركين كيفية قياس نبضهم وطُلب منهم القيام بذلك قبل وبعد كل ثلاث دقائق من الراحة.

وكشفت النتائج أن 27 في المائة من المشاركين شاهدوا انخفاض معدل ضربات القلب خلال مرحلة التدخل عندما يحدقون في مصنعهم.

وبالمقارنة، كان المعدل خمسة في المائة عندما قام المتطوعون بالتحديق على سطح المكتب دون الحاجة إلى مصنع.

ويقول الدكتور تويودا وفريقه إن النبات يحتوي على عناصر قد تحفز على الشعور بالراحة ، مثل الحيوية والجمال والمودة وما إلى ذلك، والتي يُعتقد أنها مفيدة في الابتعاد عن التفكير المرتبط بالعمل".

كما أن النباتات الداخلية الصغيرة، ذات سعر مناسب واقتصادي، ومناسب لبيئة العمل أيضًا، والتحديق بها يخلق انفصالًا عن الضغوطات ويوفر للموظف الفرصة للتخلص من ضغط العمل ولو بضع دقائق.

تضاف نتائج هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة حول أهمية التعرض للمساحة الخضراء لتحسين المزاج حتى لو كان منظرًا من نافذة أو المشي لمدة 20 دقيقة يوميًا.