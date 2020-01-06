فيديو جنسي مُسرب لرجل أعمال عربي شهير مع خادمته يثير ضجة كبيرة بمواقع التواصل في لبنان

تداول ناشطون فيديو جنسي مسرب قالوا إنه لرجل الأعمال اللبناني المعروف ميشال حايك مع خادمته، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بمواقع التواصل.

والفيديو المسرب عبارة عن تسجيل صوتي يعرض فيه حايك ـ بحسب متداولي المقطع ـ على خادمته ممارسة الجنس معه، ما فجر موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

ويتضمن الفيديو الذي وثقته الخادمة، اعترافها بكل تفاصيل محاولات التحرش التي جرت من جانب رجل الأعمال واستماتته في إقناعها.

وبعد الضجة التي أثارها الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر « حايك» بياناً ذكر فيه:”بإسمي وبإسم شركة “دوبل آيت برودكشن” أودّ أن أوضح للرأي العام اللبناني بأنّ التسجيل الصوتي المنسوب لي والمتداول به على مواقع التواصل الإجتماعي هو مفبرك وعار عن الصحة شكلاً ومضموناً.

وتابع:”وبات واضحاً بأنّ من وراءه همّه الوحيد التشهير والنيل من سمعتي وسمعة الشركة وأنّنا وللغاية تلك قد وضعنا المسألة ضمن الأطر القانونية وباتت تحت عهدة القضاء المختص منذ اليوم الأول لنشرها وسينال الفاعلين عقابهم كي لا تستباح كرامات الناس للإبتزاز أو المساومة وشكراً لتفهمكم. إقتضى التوضيح”.