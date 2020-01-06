شاهد| صدمة كبيرة ليلة الدخلة بدولة عربية.. العروس والعريس جثتان هامدتنا وهذا السبب!

فُجع الأهالي في قرية البتانون مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بمصر، بوفاة عروسين في ليلة دخلتهما حيث لم يمر على زفافهما سوى ساعات.

وتبين وفاة العروس الدكتورة آية طاهر أبو زيد 25 سنة، وكذلك العريس المهندس محمود سامي قشطة 28 سنة.

وتبين من التحريات الأولية أن العروسين ناما في تلك الليلة وقد أشعلوا التدفئة، فحدثت لهما حالة اختناق أدت إلى وفاتهما في الحال.

وتم سؤال ذوي العروسين فنفوا الشبهة الجنائية، وأقروا بأن سبب الوفاة هي التدفئة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للعروسين، وسط حالة حزن وصدمة، داعين لهما بالرحمة والمغفرة ولأهلهما بالصبر والسلوان، خاصة أن والدتي العروسين في حالة انهيار تام.