"انتفضت ضد الخيانة والأذى".. أول تعليق من ابنة أصالة على طلاق والدتها

وجهت الدكتورة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلى والدتها، على منشور إعلان الأخيرة انفصالها عن المخرج طارق العريان، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وقالت "الذهبي" باللغة الإنجليزية: "لقد وقفنا دائمًا وتغلبنا على كل العواصف، بالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة.. نحن حلقة لا تنتهي أبدًا من الحب والدعم لبعضنا البعض"، متابعة: "سنكون قادرين على النهوض".

وتابعت: "هذا مجرد اختبار آخر، لإظهار طبيعتك الحقيقية: مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ.. امرأة انتفضت ضد كل المرض والخيانة والأذى، ابنتك فخورة بكِ إلى الأبد".

Advertisements

أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان، عقب 4 شهور من مقدمات وأحاديث غامضة طالت علاقتهما، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي".

وأضافت: "أتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".