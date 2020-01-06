إطلالات مميزة خلال عروض الأزياء فى الأسبوع الأول للموضة فى لندن

بدأ عام جديد وبدأت معه أسابيع الموضة وعروض الأزياء العالمية فى الأسبوع الأول من يناير، وافتتح العروض أسبوع الموضة فى لندن لملابس الرجال لخريف 2020 اليوم الموافق 4 من شهر يناير وسيستمر حتى 19 من نفس الشهر، وسيتبعه عدد من العروض إلى أن تنتهى بـ أسبوع الموضة للرجال بباريس، وتبدأ بعدها عروض الـ "هوت كوتيور" مباشرة. ووفقًا لموقع "papermag" فهناك بعض الملامح التى يجب عليك معرفتها عن أسبوع الموضة فى لندن للرجال وأسابيع الموضة الكبيرة هذا الموسم. قد يهمك أيضا: إطلالات تناسب المحجبات باللون الأزرق من أسابيع الموضة أبرز صيحات البليزر بأسبوع الموضة في نيويورك

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