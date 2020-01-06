لماذا تصدر اسم نسرين طافش محرك البحث عقب انفصال أصالة وطارق العريان؟

عقب ساعات من إعلان المطربة السورية أصالة انفصالها عن المخرج والمنتج طارق العريان، أُجرى ما يزيد عن 2000 عملية بحث عن اسم الفنانة نسرين طافش، ليتصدر اسمها قائمة "ترندات" محرك البحث جوجل في مصر، بعد أن زُج باسمها في أزمة "أصالة والعريان"، واتهامها بالارتباط بالمخرج الكبير، ما تسبب في طلاق الثنائي.

نسرين طافش تنفي ارتباطها بطارق العريان

خلال مشاركتها بحفل تتويج ملكة جمال الكون 2019، المنعقد في أكتوبر الماضي، ردت الفنانة السورية، على علاقتها بالمخرج طارق العريان، قائلة: "إشاعة واللي مطلعها ناس فاضية".

وتابعت: "أفضل رد عليهم التجاهل، وأصالة نفسها نفت الأمر"، مضيفة: "دايما الفنان الناجح مادة دسمة للإشاعات".

طارق العريان ينفى ارتباطه بنسرين طافش

في العرض الخاص لفيلمه أولاد رزق 2 العام الماضي، نفى طارق العريان الشائعات التي تم تداولها، في تصريحات إعلامية مقتضبة، خلال حديثه مع برنامج "عرب وود"، الذي يعرض على شاشة "روتانا". مؤكدا أنها غير صحيحة، وأنه لا ينشغل بالرد عليها، حيث قال: "على مدار السنين بنسمع شائعات شبه دي، بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي خالص".

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"براءة" نسرين طافش من علاقتها بطارق العريان

"الوطن" تواصلت مع مجموعة من المقربين للفنانة السورية، الذين أكدوا أن "العريان" ارتبط بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق 2"، حيث ظهرت فيه كضيفة شرف، ما تسبب في توتر العلاقات بين الزوجين، وانفصالهما منذ عدة أشهر، مشيرين إلى أن نسرين طافش "بريئة" من تلك الاتهامات، والتي سبق أن نفت تلك الشائعات في العديد من التصريحات الصحفية.

وأوضح المقربون من أصالة، أن عدم الإفصاح عن الانفصال طوال الفترة الماضية، كان بناءً على رغبتها، وذلك بعد قصة حب كانت تربطها بزوجها طارق العريان، وكانت دائمة التحدث عنها في اللقاءات الإعلامية، وحتى لا تتحول مصدرًا للسخرية، وذلك بحسب المقربين من عائلة المطربة السورية.

أصالة تعلن انفصالها رسميا عن طارق العريان

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان، عقب 4 شهور من مقدمات وأحاديث غامضة طالت علاقتهما، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي".

وأضافت: "أتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".