الصورة الأولى من زفاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من زفاف لاعب الأهلي، أحمد الشيخ، وعروسته "ندى محمد" خلال جلسة التصوير، والمُقرر إقامة الحفل مساء اليوم، بحضور العديد من رموز الكرة المصرية.

إطلالة العروسان

وتألق "الشيخ" ببدلة بيضاء اللون، مبتعدًا عن البدل السوداء التقليدية، مع رابطة عُنق باللون الأسود.

كما ظهرت العروس بفستان أبيض، بسيط، من الجوبير المُطرز، منفوش قليلًا، مع طرحة من الشيفون المُطرزة أيضًا.

مشادة كلامية عقب خطبة اللاعب بسبب طليقته

وكان تعرض لاعب الأهلي أحمد الشيخ، لانتقادات لاذعة، عقب إعلان خطبته على "ندى" في أغسطس الماضي، وذلك بعدما نشر صورة له مع خطيبته أثناء وضعها خاتم الخطوبة في إصبعه، معلقًا عليها "يا فرحة في وقتها جاتلي"، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي وخصوصًا الفتيات والسيدات اللاتي استنكرن فعلته، لا سيما في ظل الأزمة الحالية مع زوجته الحالية وأم ابنته "مكة"، بشأن النفقة.

Advertisements

وطالبت دينا السعيد طليقة أحمد الشيخ، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك"، بالتوقف عن الدعوات لها بعد إعلان "الشيخ" خطبته أمس.

ونشرت طليقة لاعب النادي الأهلي، قائلة "أولًا- يا جماعة محدش يبعتلي مسدجات تاني، دعواتكم فوق دماغي، بس أنا مش عندي موتة، أنا زي الفل، وربنا عوضني بأحلى بنت في الدنيا".

وتابعت طليقة "الشيخ" قائلة: "ثانيًا- من موقعي هذا، (كوكي) بتبعتله تبارك وبتقوله زي ما بتعرف تخطب يا بابي ابقى ابعت نفقتي الأول، اللي أنت موقفها عشان ربنا هيحاسبك".

الهجوم الكبير على اللاعب من قبل العنصر النسائي، دفعه للرد على أغلبهن حتى استنكر البعض حرصه على الرد.

حيث علق اللاعب حينها على الانتقادات قائلًا: "مش هرد برضه ولا هحكي أي حاجة لأن مش مستني منكم حاجة أهم شيء ربنا وكل الاحترام ليها علشان للأسف أم بنتي".