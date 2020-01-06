بالصور.. أنغام تظهر بفستان ريا أبي راشد.. والجمهور: "شبه الإسدال"

شاركت المطربة أنغام متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور جديدة من حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية، وسط تفاعل كبير من جمهورها.

وأطلت "أنغام" بفستان أحمر اللون، تميز بأنه طويل وفضفاض، وخالِ من النقوش، كما أنه يحمل حزاما رفيعا أسفل الصدر، من دار الأزياء العالمية "maison valentino".

وعلقت أنغام على الصور، قائلة: "سعيدة إن أول حفلاتي بالعام الجديد، كانت مع جمهوري الغالي في الرياض.. حفل مهرجان العود.. موسم الرياض".

تعليقات رواد "سوشيال ميديا" على إطلالة أنغام

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يتجاوز 1100 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "إطلالة أنيقة ومحتشمة"، و"الفستان شبه إسدال الصلاة أوي"، و"متألقة وراقية كالعادة يا أنغام"، و"اختيار غير موفق يا فنانة".

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ريا أبي راشد ارتدت الفستان نفسه

وسبق أن ظهرت الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، بالفستان نفسه، في نوفمبر الماضي، خلال حضورها حفل جائزة لوريال اليونسكو للنساء في العلوم.

يشار إلى أن راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، أعلنت خضوع أنغام لعملية جراحية، في إحدى المستشفيات، لإزالة حصوة على الكلى، في ديسمبر الماضي.