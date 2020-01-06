السعال الشديد إنذار مبكر لأمراض خطيرة

غالبًا ما يكون السعال هو أحد الأعراض الشائعة التي يمكن أن يكون ناجمًا عن العديد من الأسباب، وأفاد المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، بأن السعال الشديد له عدد من الأسباب تتمثل في نزلة البرد، السعال الديكي، التهاب الشعب الهوائية، الربو، الالتهاب الرئوي، التهاب الحنجرة، الانسداد الرئوي المزمن، وأورام الرئة.
ونصح المركز الألماني بضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار السعال الشديد لمدة تزيد عن أسبوعين، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل الحمى، الرجفة، خفقان القلب، ضيق التنفس، التعرق الشديد، آلام العضلات والأطراف، والتعب الشديد، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء السعال، والخضوع للعلاج على وجه السرعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".
وفي معظم الأحيان، لا يعتبر السعال مشكلة خطيرة، ويختفي من تلقاء نفسها، إلا أنه إذا كان شديدا أو مصحوبا بأعراض أخرى، فمن الأفضل زيارة الطبيب لإجراء التشخيص، والخضوع للعلاج المناسب.
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