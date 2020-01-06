"عاوزين شهرة وتريند".. لماذا تنفي الفنانات أخبار الانفصال؟

"بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل" كلمات حملت معنى الاحترام والود المتبادل أعلنت بها الفنانة السورية أصالة نصري، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك بعد أشهر من تداول الأنباء والأخبار عن انفصال الفنانة السورية، التي فضلت عدم الحديث عن هذا الأمر، إلى أن خرجت اليوم، مؤكدة الخبر الذي أنهى علاقة زوجية دامت 14 عامًا.

إخفاء "أصالة" خبر انفصالها عن متابعيها رغم ملاحقتها بالشائعات، ثم الخروج بالتأكيد، لم يكن شيئا جديدا على جمهور الوسط الفني، فقد سبقها بعض الفنانات إلى نفي الشائعة ثم تأكيدها بعد ذلك، مثل الفنانة هنا شيحة، التي طاردتها شائعة انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، وحاولت في البداية تكذيبها في تصريحات صحفية، لتؤكد بعد ذلك الخبر.

فرويز: غاوين شهرة وشايفين الجواز لعبة

وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن نفي الفنانات لشائعات الانفصال ثم تأكيدها، يرجع لأسباب متعددة، منها وجود تردد في العلاقة بين الطرفين، أو الانتظار لحين الاتفاق على الأمور المتعلقة بينهما مثل الأولاد والأمور المادية، ومن ثم الخروج للإعلان بشكل رسمي.

وتابع فرويز في حديثه لـ"هُن"، أن من الأسباب أيضًا رغبة الفنانات في إحداث حالة من الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا وأن يتصدرن "التريند"، فالأخبار المتعلقة بطلاق الفنانات تعطيهن شهرة، وتساعدهن في الترويج لأنفسهن.

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واختتم استشاري الطب النفسي الأسباب، بأن بعض الفنانين ينظرن للعلاقة الزوجية على أنها "لعبة"، فمن الممكن أن ينفصلا ثم يعيدان علاقتهما الزوجية من جديد: "ممكن ينفصلوا ويرجعوا تاني يوم لبعض.. عشان كدا بينفوا الشائعات".

الباسوسي: ممكن يبقى في أمل لإعادة الأمور

أما الدكتور أحمد الباسوسي، استشاري الطب النفسي، فرأى أن أمور الطلاق والزواج تتسم بالخصوصية لدى الفنانات، لذلك يجب احترام ذلك، متابعًا في حديثه لـ"هن": "نفي الشائعة ربما يكون أملًا في حل الخلافات والصراعات التي تصل لحد الطلاق".

وأوضح "الباسوسي" أن بعض الفنانات يتفقن مع أزواجهن على تحديد موعد خبر الطلاق، لذلك عند تداول أنباء الطلاق قبل إعلان أحد الطرفين فمن الطبيعي أن يواجها ذلك بالنفي، خاصة لو كان الطلاق متصل بشخصية عامة، "أكيد هينفوا في الأول".

واستطرد استشاري الطب النفسي، من الأسباب أيضًا رغبة الفنانات تصدر التريند: "ممكن يبقى بيزنس بينهم.. وأنهم عشان ميخسروش، وبيفضلوا متصدرين التريند لفترة".