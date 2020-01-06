بالصور.. أول ظهور لـ مي حلمي عقب الإجهاض: "وقتا ما سأرزق بأولاد"

عقب أيام من إعلان زوجها الفنان محمد رشاد، تعرضها للإجهاض، نشرت الإعلامية مي حلمي، أول صورة لها عقب خسارتها جنينها الأول، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت "مي" بإطلالة شتوية، تتكون من سترة طويل فاتحة اللون، وبنطلون و"بلوفر" قاتمي اللون، بالإضافة إلى "بوت" أحمر اللون، بصحبة زوجها الذي ظهر بأزياء كاجوال.

وعلقت الإعلامية، في أول ظهور لها: "وستظل أنت بكل الأبناء.. إلى صديقي وحبيبي وأبي وسندي وأخي وأكبر وأصغر أبنائي"، متابعة: "أحبك فأنت عوضي في الدنيا ما دمت سالما، فأنا بخير لست حزينة، فالمواقف دائما تعبر عن من حولك وقت الشدة".

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واختتمت: "وقتا ما سأرزق بأولاد، ثم يدور الكون بأم ثم جدة عجوز، ثم أحفاد، وهكذا، ولكن عندما يشاء القدير عوضه كبير".

وكان الفنان محمد رشاد، قد نشر صورة لزوجته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، الخميس الماضي، معلنا تعرضها لوعكة صحية، وعاد بمنشور جديد ليعلن عن تعرض زوجته للإجهاض.