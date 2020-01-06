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الامارات | مسدس لص بيت نانسي عجرم بلاستيكي وزوجها اطلق 16 رصاصة

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دبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتواصل التحقيق في حادث اقتحام لصّ ملثّم منزل الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، وتبين أن مسدس اللص بلاستيكي، وأن عدد الرصاصات التي أطلقها الهاشم هي 16 رصاصة، الأمر الذي توقفت عنده التحقيقات ولم تظهرها مقاطع الفيديو المسربة من البيت.

وأعربت نانسي عجرم عن غضبها من توقيف زوجها قائلة " فادي الهاشم أنبل انسان باللذي فعله لحماية بيته وعائلته ويجب الافراج عنه بسرعة"مصادر في التحقيق أكشفت أن اللص الذي ترصد أهل الدار منتظراً فروغ المنزل من الزوارٍ، ليدخل وينفذ جرم السرقة بسلاح خلبي، وعندما توجه إلى الكوريدور، تحيّن صاحب المنزل إحضار مسدسه وهرع في أعقابه مفرغاً جميع رصاصات المسدس قبل أن يصل إلى غرفة النوم الخاصة ببناته.

واستمع عناصر الضابطة العدلية إلى إفادات الحراس الثلاثة للمنزل، فيما يستمر الطبيب الهاشم في مستشفى الحياة حيث تؤمَّن الحراسة عليه، ويعالَج من صدمة ما حصل في عقر داره وما رافقه من تطورات أدت إلى مقتل مقتحم المنزل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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