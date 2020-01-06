حسب الوزن.. إليك عدد السعرات التي تفقدها عند المشي يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يعتبر المشي من التمارين الرياضية التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان، كما يمكن ممارستها في أي مكان، دون الحاجة للذهاب إلى صالات الجيم، حيث تساعد على فقدان الوزن بصورة صحية، فضلًا عن دورها الفعال في تنشيط الدورة الدموية، والتقليل من فرص الإصابة بالاكتئاب.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، عدد السعرات التي يفقدها الجسم عند المشي 10 آلاف خطوة يوميًا، وفقًا لموقع "Health line".

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