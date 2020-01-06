تجنبي الاستحمام بالماء الساخن أثناء الحمل.. يعرضك للإجهاض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ندى سامي:
الاستحمام بالماء الساخن، من الممارسات الخاطئة التي ترتكبها السيدات الحوامل في فصل الشتاء، للشعور بالدفء في ظل انخفاض درجة حرارة الطقس، مع العلم أن المياه الساخنة قد تهدد صحة الأم والجنين ببعض الأضرار.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" مخاطر الاستحمام بالماء الساخن أثناء الحامل، وفقًا لموقع "Very well family".. للمزيد اضغط هنا
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