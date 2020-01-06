أثناء غسل الملابس.. 4 حالات تحتاج درجة حرارة مياه عالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

بمجرد اتساخ الملابس ووضعها في الغسالة تفكر كل سيدة في فصل الألوان عن بعضها، وإضافة المسحوق الجيد والمُعطر الذي يضفي رائحة عطرة، ولكن هناك عنصر مهم عليكِ الانتباه إليه عند بدء دورة الغسيل، وهو درجة الحرارة.

كوني على علم بأن درجة الحرارة لا يقل أهمية عن عملية الغسيل ذاتها، من حيث النظافة والحفاظ على رونقها، لأن درجة الحرارة العالية تُفقد الملابس صبغتها ولمعتها وتجعل الألوان باهتة، لذا نقدم لكِ عزيزتي أهم النصائح للتعامل الصحيح مع هذه الأمر وفقًا لما ذكر موقع"geappliances".

بداية علينا أن نعلم أن الغسالات الحديثة والمساحيق تم تجهيزها بشكل جيد للتعامل مع الماء البارد، حيث تحتوي المنظفات على إنزيمات لبدء عملية الغسيل في درجات حرارة منخفضة.

والماء البارد جيد لمعظم الملابس التي يمكنك وضعها بأمان في الغسالة، ويزيل الكثير من البقع، بما في ذلك الاتساخات الضخمة على جينز طفلك أو بقع المكياج، ويعطي نتائج مرجوة مع الصوف والجينز والقطن والكتان، وكذلك الدانتيل والحرير والأقمشة الملونة الداكنة تحقق أفضل النتائج في الماء البارد.

لكن هناك حالات نلجأ فيها إلى الماء الساخن وهي:

1- البقع التي لا تستجيب للمياه الباردة، مثل بقع الدم والعرق.

2- الفوط والملايات والملابس المتسخة ببقع زيتية، كذلك تحتاج لدرجة حرارة عالية لتتخلصي من البكتيريا والفيروسات خاصة إذا تم شطف الغسيل بمعطر به خواص قاتلة للبكتيريا.

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3- الأقطان والكتان ذات اللون الأبيض يمكن غسلها على درجة حرارة 90 درجة في حالة إذا كانت متسخة بشكل كبير ويصعب تنظيفها بالماء البارد.

4- للتعقيم، إن غسل الملابس والمفارش في الماء الساخن يمكن أن يساعد في وقف انتشار الجراثيم.

- اختر دورة الغسيل الصحيحة:

من المهم أيضًا معرفة دورة الغسيل المناسبة وفقًا لنوع النسيج ومستوى اتساخ الملابس المراد غسلها.

1- الدورة الحساسة مناسبة للملابس الرقيقة والحرير والصوف والنسيج اليدوي ومتعلقات الأطفال.

2- العادية: لأنواع الملابس القطنية والمختلفة متوسطة الاتساخ.

3- السريعة: لا تُستخدم إلا إن وضعت قطعة ملابس في آخر لحظة من دورة الغسيل.

4- الطويلة: تصلح للجينز المتسخ وأيضًا المفارش والملابس ذات البقع الزيتية.