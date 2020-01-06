5 طرق تخلصك من الشعور بالبرودة الشديدة في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مصحوبة بسقوط أمطار وصلت إلى رعدية في بعض الأماكن مثل الإسكندرية.

في مثل هذه الأجواء يعاني الكثيرون من البرودة الشديدة، لذا نقدم لكم 5 طرق بسيطة لرفع حرارة الجسم، والحصول على الدفء في الأيام والليالي الشتوية الباردة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

1- ارتداء الملابس

لا يساعد ارتداء الملابس السميكة في الحصول على المزيد من الحرارة، وإنما يعمل على الحفاظ على الحرارة التي ينتجها الجسم، فإذا استطعت تدفئة جذعك فسوف تحافظ على تدفق الدم إلى ذراعيك وساقيك ويديك وقدميك.

2- الحركة وممارسة النشاطات

يؤدي النشاط البدني إلى تقلص العضلات ما يؤدي إلى تفكيك المزيد من العناصر الغذائية، وتوليد حرارة إضافية. ويمكن أن يساعد هذا الإنتاج الإضافي للحرارة في الحفاظ على درجة حرارة الجسم والشعور بالدفء.

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3- تناول الطعام

يزيد تناول الطعام من حرارة الجسم، لأن الجسم يعمل على تفكيك الطعام والحصول على العناصر الغذائية اللازمة لإنتاج الطاقة.

4- تجنب ارتداء المعطف في الداخل

إذا كنت من الأشخاص الذين يرتدون معطفهم في الداخل، فقد ترغب في إعادة التفكير بهذه العادة، لأن الجسم يحاول التخلص من الحرارة الفائضة في الجسم عبر التعرق، وبمجرد خروجك، قد تشعر بالبرد بعد نفاد حرارة جسمك وتبخر العرق.

5- شرب السوائل الساخنة

يساعد تناول السوائل الدافئة على زيادة حرارة الجسم، مثل الشكوكولاتة الساخنة والشاي والزنجبيل.