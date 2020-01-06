أجرأ وأغرب إطلالات النجمات في حفل جولدن جلوب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

اعتمدت بعض النجمات خلال حضورهن حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020 على إطلالات غير تقليدية وغريبة، وآخري جريئة أثارت الجدل، يستعرض لكم "الخليج 365" أغرب وأجرأ إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب

-كيري واشنطن:

ظهرت كيري بلوك جريء، إذ ارتدت تنورة من الحرير باللون الأسود بقصة " high west"، بفاتحة ساق طويلة، مع جاكت طويل مفتوح من المخمل باللون الأسود، واعتمدت سلسلة متعددة الطبقات باللون الفضي المائل للأسود.

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مع ماكياجًا قويًا، وركزت على رسمة العيون الترابية مع أحمر شفاه باللون المارونى.

- جوينيث بالترو

اعتمدت فستاناً جريئًا من توقيع فاندي، جاء التصميم باللون البني المائل للأحمر لم يناسب لون بشرتها، بالإضافة أن التصميم كان شفافًا بالكامل، ومليئا بالتفاصيل، مثل الكشاكش وقصة الهاف ستومك الجريئة، مع الأكمام المنفوخة والمزينة بالكشاكش، جعلها تظهر بلوك مبالغ فيه.

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت مكياجا غير مناسبا للون بشرتها بدرجات الألوان الترابية والنيود.

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-وينى هارلو :

اختارت وينى فستانًا طويلًا باللون الأزرق الداكن، بفاتحة ساق طويلة وجريئة، ومزينًا بالكامل بصيحة الشراشيب، ونسقت مع الإطلالة حذاء مفتوح بنفس لون الفستان، وماكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى مع أحمر الشفاه النيود.

-ديفين جوي راندولف:

ظهرت ديفين بفستان جرئ باللون الفوشيا، بصيحة " off shoulder"، واتسم الموديل بقصة صدر جريئة وفاتحة ساق طويلة، ونسقت مع الإطلالة حذاء كعب عالي بنفس لون الفستان، مع ماكياجًا بدرجات الكاشمير الفاتحة.

- بيلي بورتر:

جاء بيلى بورتر ضمن أغرب الإطلالات التي أثارت الجدل، إذ ارتداء بدلة من الساتان باللون الأبيض مع قميص كلاسيكي بنفس اللون، ونسق مع اللوك إكستنشن طويل مزين بالكامل بصيحة الريش باللون الأبيض

لم تكن المرة الأولى الذي يثير فيها الجدلـ، إذ ظهر العام الماضي في الأوسكار بتنورة باللون الأسود.