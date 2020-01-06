"فيونكة ومروحة".. أسوأ إطلالات النجمات في حفل جولدن جلوب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

حرص مشاهير ونجمات العالم على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة تخطف أنظار الجميع خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2020، ولكن بعض النجمات لم يوفقن في اختيار التصميم المناسب لشكل أجسامهن ومواكبة صيحات الموضة العالمية.

يستعرض لكم "الخليج 365" أسوأ إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"

جينيفر لوبيز



اعتدنا دائما على ظهور النجمة جينيفر على السجادة الحمراء بإطلالات تخطف الأنظار وتجمع بين الأناقة والرقي، إلا أنها لم توقف هذه المرة في اختيار تصميم مناسب لطبيعة الحدث، إذ ارتدت فستاناً طويلاً بقصة منفوشة باللون الأبيض، مزينًا بفيونكة ضخمة عند منطقة الصدر ومتدلية لنهاية الفستان، باللوني الذهبي والأخضر الداكن، من دار الأزياء العالمية فالنتينو.

لم ينجح التصميم في إبراز جمال ورشاقة جينيفر، بالإضافة أن الفيونكة الضخمة جعلت إطلالتها تبدو مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية فنجحت جينيفر في اعتماد مكياجا يبرز جمال وجهها، إذ اختارت مكياج برونزي ركزت على رسمة العيون السموكي مع أحمر الشفاه النيود اللامع، مع تصفيفه الشعر المرفوع على شكل كعكة عالية ومزينا بخصل الضفائر المترابطة.

جودي كومر



ظهرت على السجادة الحمراء بفستان طويلا باللون الأخضر بقصة مستقيمة غير مناسبة لشكل جسمها أو لأهمية هذا الحدث، ما جعلها تبدو بوزن زائد، بالإضافة لاعتمادها كلاتش مزين بصيحة الريش باللون الأصفر غير مناسبة لشكل الموديل.

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بيل باولي.



ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأزرق السماوي بقصة القرون الوسطى، مزيناً بكشاكش وفيونكة عند منطقة الصدر، جعلها تبدو غير متألقة على الريد كاربت، فتصميم الموديل افتقد لمواكبة صيحات الموضة، والمكياج الذي اعتمدته جعلها تبدو شاحبة اللون خاصة اختيارها مكياج عيون بدرجات اللون البرتقالي.

-جوينيث بالترو

اعتمدت فستاناً طويلاً من توقيع فاندي، جاء التصميم باللون البني المائل للأحمر لم يناسب لون بشرتها، بالإضافة أن التصميم كان مليئا بالتفاصيل، مثل الكشاكش وقصة الهاف ستومك مع الأكمام المنفوخة والمزينة بالكشاكش، جعلها تظهر بلوك مبالغ فيه. أما من الناحية الجمالية فاعتمدت مكياجا غير مناسبا للون بشرتها بدرجات الألوان الترابية والنيود.

- كيت بلانشيت

اختارت كيت فستانا طويلا باللون الأصفر من قماش البيلسيه مرصعا بالأحجار والحبيبات البراقة المزينة عند منطقة الصدر بالكامل، ولكن قصة الفستان جاءت غير مناسبة لشكل جسمها خاصة عند منطقة الخصر والصدر، بالإضافة للأكمام المنفوخة والتي اتخذت شكل مروحة يد. أما من الناحية الجمالية فاعتمدت ماكياجًا باهتًا بدرجات الأحمر والروز.