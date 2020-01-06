صور.. 20 إطلالة ممّيزة من حفل جولدن جلوب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تألق عدد من النجوم العالميين على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2020، الذي أقيم الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بتصميم أنيق يزدان بألوان ساحرة تخطف الأضواء.

وطلّت النجمة جينيفر لوبيز بفستان من الونين الأخضر والذهبي من تصميم فالنتينو، وسكارليت جوهانسون وأوليفيا كولمان ونيكول كديمان بفساتين باللون الأحمر اللافت، أما شارليز ثيرون اختارت فستانا باللونين الأخضر والأسود.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى نستعرض لكم مجموعة 20 إطلالة ميمّزة على الريد كاربت من حفل الجائزة الجديدة، وفقًا لمجلة "فوج" المعنية بالموضة.