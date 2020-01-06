اغتصاب شنيع .. شاب مارس “السعادة” التي يريدها حكام الإمارات على امرأة وابنتها المعاقتين!

قضت محكمة جنايات رأس الخيمة في الإمارات بالسجن المؤبد بحق وافد اتهم باغتصاب سيدة وابنتها، في الإمارة.

وضحيتا الإغتصاب السيدة وابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعانيان من خلل عقلي.بحسب إعلام إماراتي

وأشارت سجلات القضية إلى أن تفاصيل الواقعة تكشفت عندما بدأت ملامح الحمل تظهر على المرأة، وعند استشارة أخصائية الأمراض النسائية أكدت بالفعل أن المرأة حامل.

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وأخطرت الأسرة شرطة رأس الخيمة بالجريمة وبدأت التحقيقات التي أكدت أن المشتبه به أساء جنسيا للأم وابنتها، وأثناء استجوابه من قبل الشرطة اعترف المشتبه به بأنه كان يتابع حركات الأم داخل وخارج منزلها، ثم لحق بها ذات مرة واغتصبها ثم اغتصب ابنتها في وقت لاحق عدة مرات.

واعتقد الجاني أن الضحيتين تعانيان من اضطرابات عقلية وليستا على دراية بأن ما حصل لهما هو اعتداء جنسي.

وتم إحالة المشتبه به إلى النيابة العامة في رأس الخيمة بعد اعترافه بجرائمه، حيث طالبت بتوقيع أقصىى عقوبة عليه، فيما رأت المحكمة أن المشتبه به مذنب وبالتالي عاقبته بالسجن مدى الحياة.