شاهد| سعودي يتحرّش بطفلة صغيرة ويوثّق فعلته “الدنيئة” بالفيديو .. وغضب واسع

أشعل فيديو يقوم مصوره بالتحرش بطفلة صغيرة غضباً واسعاً في السعودية.

ويظهر في مقطع الفيديو طفلة صغيرة تجلس على كرسي، بينما يقرب مصور الفيديو الكاميرا من مناطق حساسة من جسدها، وقد وضع رسما خادشا للحياء على الفيديو.

وانتشر الفيديو لأول مرة في تطبيق ”سناب شات“ قبل أن يتم تداوله على نطاق واسع في باقي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لشاب سعودي يدعى نايف، تؤكد تورطه في الحادثة.

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وقال الشاب الذي وُجهت له تهمة تصوير الطفلة بطريقة مخلة بالآداب، إنه بريء من تلك التهمة، وإنه مجرد ناقل للفيديو، ولديه ما يثبت براءته، وقد توجه للشرطة لإثبات ذلك والدفاع عن نفسه.

وكتب الشاب عبر تويتر: ”يا كثر العالم إلي ما تفهم، والله الطفلة معرفها ونا معكم والله وكان برد على المقطع بكلام وجوالي علق قبل أكتب الكلام وانرسل لشخص واحد في السناب عن طريق الغلط مكان برسله لحد أصلا لني ببلغ عليه وحسابه عندي المتحرش وأنا متجه الشرطة الآن وراح توضح الحقيقة بإذن الله“.

وعبر وسم “متحرش_بطفلة” عبّر مغرّدون سعوديون عن غضبهم الكبير من الواقعة، وطالبوا بسرعة القبض على المتحرش ومحاسبته.