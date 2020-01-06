"أخفى قدميها بإيموشن".. كريم فهمي يتغزل في زوجته بصورة رومانسية

بكلمات رومانسية تغزل الفنان كريم فهمي، في زوجته دانيا البناوي، ونشر صورة جمعتها سويًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "فهمي" على الصورة الرومانسية التي تجمعه بزوجته قائلًا: "قلبك مليء بالحب والحنان.. ويديك دائما بتحمي.. أنا محظوظ أنك زوجتي"، لكن من اللافت للنظر أيضًا أن الفنان كريم فهمي حرص على وضع "إيموشن" على ساق زوجته التي بدت عارية.

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وتلقى كريم فهمي، عددا من التعليقات تباينت بين الهجوم على ظهور زوجته بهذا الشكل، وبين من دافع عنه ورأي عدم وجود أي إساءة في الصورة، وجاءت أبرز تعليقات المتابعين: "لما أنت دكر كده وبتغطي رجلها، مخلتهاش تلبس كويس ليه من الأول"، و"الله يخليكم لبعض أنت إنسان محترم جدًا"، و"في شوية مرضي نفسين هاربانين من المستشفيات، بيعملوا كومنتات سلبيه للراجل المحترم دا.. المفروض أهلهم يعالجوهم".

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها كريم فهمي "إيموشن" مع زوجته وبناته، فسبق له تكرار نفس الأمر حينما نشر صورة من حفل زفاف شقيقه أحمد فهمي وهنا الزاهد، تجمعه بزوجته، وهو يضع على وجهيهما "إيموجي" أيضًا، مُعلقًا عليها: "حد ليه شوق في حاجة؟.. مساء الفل على المحترمين ولاد الناس المتربية".