المجلس القومي للمرأة يخاطب "جوجل" لوقف عرض أغنية "سالمونيلا"

أعلن المجلس القومي للمرأة عن تقديم شكوى إلى إدارة موقع "جوجل " لوقف بث الأغنية المتداولة حالياً بعنوان " سالمونيلا " للمطرب تميم يونس.

وقال المجلس: "إن الأغنية تحمل رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، وتشجع على التنمر، وتعد تحريضاً صارخاً على الاعتداء على المرأة، كما تحتوي على عبارات وألفاظ خارجة عن الآداب العامة وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الإلكتروني وفقا لقانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

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وأكد المجلس، أن الأغنية تمثل إخلالا جسيماً بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لعام 2017، والذي أصبح ملزماً لجميع الإعلاميين، وبالتبعية للوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ، والذي ينص على احترام الكرامة الإنسانية، وعدم الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع.

ويشدد المجلس على خطورة مثل هذه المحتويات الإعلامية على المجتمع المصري الذي يعاني في الآونة الأخيرة من تحديات تتعلق بمواجهة العنف ضد المرأة بأشكاله المتعددة ومنها التحرش، وعلى الرغم من إعلان صاحب الأغنية أنها جاءت على سبيل السخرية من أنماط العنف الموجه ضد المرأة، إلا أنها جاءت في إطار يبرر العنف المسلط ضدها، ويعتبر استخفافا وتسطيحا بواقع خطير، وقضية مجتمعية، خاصّة أن الأغنية تتناول موضوعا دقيقا تعمل الدولة على مكافحته، وهو العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله.

وأضاف المجلس، أن سياسات النشر على المواقع الإلكترونية تنص على الالتزام بعدد من القواعد من أهمها "حظر نشر محتوى يحض على الكراهية ويدعم ويبرر ممارسته ضد أفراد المجتمع".