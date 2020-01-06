إليسا تدعم أصالة بعد الانفصال: "تعودتي تكوني قوية"

دعمت الفنانة إليسا، الفنانة أصالة، عقب إعلان الأخيرة انفصالها عن المخرج طارق العريان، صباح اليوم.

وقالت "إليسا"، عبر حسابها الشخصي على تويتر: "الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة إنتي تعودتي تكوني قوية.. خليكي قوية ونحنا رح نكون حدك.. كل الحب أصالة، إلك ولولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية".

وكانت الفنانة السورية أصالة نصري، أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها المخرج طارق العريان، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

وتصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر، هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة عن زوجها المخرج.