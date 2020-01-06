أسباب تأخر الإنجاب وشروط نجاح الحقن المجهري

يُعاني بعض الأزواج من تأخر الإنجاب، بسبب وجود بعض المشاكل مثل انسداد قنوات فالوب أو وجود ضعف أو عيوب بالحيوانات المنوية لدى الزوجين، بالإضافة إلى وجود عقم لدى الرجال، وتشوهات بالحيوانات المنوية، والعديد من المشكلات الصحية، ويلجأ العديد منهن لإجراء عملية الحقن المجهري، في محاولات للإنجاب.

وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية، أن تلك العملية تُساهم في نجاح عملية الحمل والإنجاب، مع العديد من النماذج، مُفسرًا أسباب تأخر الإنجاب.

أسباب شائعة لتأخر الإنجاب

أوضح "الملا" عدة أسباب شائعة قد تؤدي إلى تأخر الإنجاب، خلال بيان صحفي، جاءت على النحو التالي:

الإصابة بالأمراض العصبية والنفسية

مثل التوتر والاكتئاب، تسبب بشكل مباشر في انخفاض مستويات الخصوبة

إدمان الكحوليات والمخدرت والتدخين

وذلك لأن تلك العادات تدمر الحيوانات المنوية، وتخفض مستويات الخصوبة.

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ضعف الحيوانات المنوية

قلة عدد البويضات عند المرأة

مشاكل الانتصاب والقذف

كيف تنفذ عملية الحقن المجهري

أكد الاستشاري أن العملية تنفذ من خلال حقن البويضة بشكل مباشر بحيوان منوي واحد فقط، باستخدام بعض الأدوات الخاصة، كالمجهر المقلوب الذي يستخدم في سحب الحيوان المنوي من خلال إبرة الحقن المجهري المعدة لها، وإدخالها لاحقا عبر غشاء البويضة لحقن الحيوان المنوي.

شروط نجاح العملية

ونصح "الملا" بعدة شروط لضمان نجاح العملية، على النحو التالي:

مراقبة مواعيد الدورة الشهرية في حال تأخرها عن موعدها

حدوث غثيان وتقيؤ كما يحدث للسيدات اللاتي يحملن بشكل طبيعي

متابعة مستمرة مع الطبيب، للعناية المضاعفة بالحمل.