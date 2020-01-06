"فستان شفاف وجاكيت على جسد عاري".. أسوأ 10 إطلالات في حفل جولدن جلوب

يعد حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"، واحدا من أكثر الأحداث والمحافل الفنية الهامة من كل عام، حيث تشهد السجادة الحمراء، العديد من الإطلالات نجوم ونجمات العالم، الذين يخطفون الأنظار فور وصولهم سواء بالملابس المميزة، أو بالظهور غير الموفق.

وخلال تلك النسخة من الحفل، ظهر بعض الفنانات بإطلالات غير موفقة، سردها موقع "MIRROR" البريطاني، كأسوأ 10 إطلالات في الحفل.

جينيفر لوبيز

فاجأت الفنانة العالمية، جينيفر لوبيز، متابعيها بإطلالة وصفها كثيرون بأنها غير موفقة، حيث ظهرت بفستان منفوش، من اللون الأبيض، دون أكمام، وله رابطة "فيونكة" كبيرة من الأعلى، مصنوعة من الستان بلوني الذهبي والأخضر.

جوينيث بالترو

ارتدت الفنانة الأمريكية، جوينيث بالترو، صاحبة الـ47 عامًا، فستانا بتصميم غريب إلى حد ما، حيث جاء طويلا من الشيفون بلون الكراميل، بكرانيش ورقبة، كاشف عن أجواء من جسدها، كما ارتدت قلادة الرقبة لكن يغطيها الفستان.

كيري واشنطن

ببدلة سوداء أنيقة ومختلفة، ظهرت كيري واشنطن، بتصميم جريء للغاية، حيث ارتدت سترة سوداء طويلة، على جسدها العاري، وتركتها مفتوحة، واقتصرت على وجود سلسلة فضية على جسدها، مع جيبة مفتوحة من الستان.

كيت بلانشيت

لم توفق كيت بلانشت، في اختيارها، حيث ارتدت فستان بيلسيه، أصفر اللون بأكمام مطوية كبيرة، وجاء الجزء الأعلى منه شفافًا، مُرصع بالفصوص اللامعة.

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جودي كومر

خطفت جودي كومر، الأنظار بإطلالة غير موفقة، عندما وصلت وهي ترتدي ثوبًا من الستان أخضر اللونه بأكمام منتفخة هائلة، مع زوج من الصنادل باللون الوردي الفاتح.

لوسي بوينتون

ارتدت لوسي بوينتون، فستان ميتالك، من الستان اللامع، بنصف أكمام، وله حزام من الخصر، مع إكسسوار وحذاء مُطابق اللون.

تشارليز ثيرون

اختارت "ثيرون" الظهور بفستان أخضر ساطع من إحدى الجانبين، والجانب الآخر شفافًا باللون الأسود، مع "اكستنشن" أسود اللون.

بيل باولي

ظهرت بيل باولي، بفستان "بيبي بلو" غير موفق، له فتحة صدر واسعة للغاية، طويل، مع أكمام مروحية بكرانيش.

إيرين ليم

جوي كينج

حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020، أو Golden Globe Awards لعام 2020، في الدورة الـ77 من الجائزة، التي تعد من أهم وأشهر الأحداث الفنية، التي ينتظرها مشاهير العالم سنويًا، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار.

Golden Globes أو جائزة جولدن جلوب، هي مجموعة من الجوائز الأمريكية، التي بدأت عام 1944، بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، عندما اجتمع عدد من الكتاب، وأعلنوا عن هذه الجائزة.