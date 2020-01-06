"أكثر من مجرد أم".. رشا قلج مصرية في قائمة الأكثر تأثيرا في أفريقيا

كشفت مجلة "نيو أفريكان" الإنجليزية، عن أسباب اختيارها للمصرية رشا قلج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميرك" الخيرية الدولية، ضمن قائمة الأكثر تأثيرا في قارة أفريقيا لعام 2019.

وقالت المجلة، إن أهم أسباب اختيار "قلج" هو النجاح الباهر لحملة "أكثر من مجرد أم" التي أطلقتها "رشا" في القارة السمراء لتأهيل المرأة الأفريقية التي لم تحظ بنعمة الأمومة، والقضاء على العادات والتقاليد المشينة والعدوانية التي تُمارس ضد المرأة الأفريقية، التي لا حول لها ولا قوة.

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وأكدت المجلة نجاح الحملة: "رشا قلج، لمست بحملتها المؤثرة العديد من القلوب، بالتعاون مع السيدات الأُول لأفريقيا، حيث ساهمت في تغيير حياة آلاف النساء بالقارة".

وعن أهداف الحملة، قالت الدكتورة رشا قلج، لـ"هُن": "يعاني ملايين من الأزواج في أفريقيا من أشكال مختلفة من مشاكل العقم، وفي أفريقيا تتحمل المرأة بمفردها مسؤولية هذا العقم، وتواجه حربا نفسية ومجتمعية شرسة تصل إلى تقطيع أطرافها وتشويه وجهها، أو تتحول المرأة العقيمة إلى خادمة للزوجة الثانية، وعليها مواجهة عقوبة الطرد، وتصبح منبوذة من أسرتها ومجتمعها لتعييش كالشحاذين، لذا قررت إطلاق حملة هي الأولى من نوعها في أفريقيا والعالم، لتمكين المرأة الأفريقية ماديا ومعنويا".

وعن إنجازات الحملة، أوضحت "قلج": "دعمت الحملة الحكومات في تحديد وتغيير السياسات لتعزيز الوصول إلى رعاية منظمة وآمنة وفعالة للخصوبة، وكسر وصمة العار حول النساء المصابات بالعقم، وزيادة الوعي حول الوقاية من العقم، وإدارة العقم عند الرجال بالاشتراك مع سيدات أفريقيا الأُول ووزارات الصحة والإعلام والتعليم والأوساط الأكاديمية وواضعي السياسات والجمعيات الدولية للخصوبة والإعلام والفن، ووفرت الحملة تدريبات لإخصائيي الخصوبة وعلماء الأجنة لبناء وتطوير قدرات رعاية الخصوبة في أفريقيا والدول النامية، فضلا عن دعم النساء غير العاملات في بدء أعمالهن التجارية الصغيرة للاعتماد على أنفسهن".