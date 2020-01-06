أفضل 10 أماكن ترفيهية في دبي خلال مهرجان التسوق منها شاطئ كايت بييتش

هذا هو الوقت المثالي لإعادة تقييم خزانة ملابسك للشتاء، حتى تبدأين في معرفة القطع المناسبة لهذا الموسمو ما الذي يجعلك تشعرين بالراحة، وما الذي يبعث على السعادة، والقطع المفضلة والتي لا تستطعين الاستغناء عنها، إنه أيضًا الوقت لمعرفة الاتجاهات التي يتردد صداها معكِ، هل أنتِ من النوع الذي يفضل الأحذية الشتوية العسكرية؟ أم الكلاسيكية مثل البوت؟ هل أنتِ مستعده لقبعة الدلو bucket؟ وماذا عن المعاطف؟

ستجدي ثمانية اتجاهات والتي نتوقع أنها ستحدد موسم خريف وشتاء 2020

أحذية شتوية على غرار ركوب الدراجات

لأن هذا الموسم هو كل ما يتعلق بالدراجات النارية من الشورت إلى الجواكيت الجلد، لكن هذه المرة سوف نتحدث عن الأحذية الشتوية، فبعد شهور من الكعوب الصغيرة والصنادل، يبدو أنه حان الوقت للاستعانة ببعض القطع العسكرية سواء كانت بسيطة على غرار The Row، أو مع كل القطع الإضافية من Prada، أو عالية الركبة في Alexander McQueen.

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معطف كاب Cape

ربما جميع الأبطال الخارقين يرتدون هذه القطعة، لكننا شاهدناها بقوة في عرض أزياء Miu Miu،و سيلين لفصل الشتاء، هذه القطعة يمكن أن تغير مظهرك تماماً، مثل ارتدائه مع ملابس بسيطة.

الكاروهات الاسكتلاندي

هناك نمط يجمع بين الزي المدرسي والمظهر الكلاسيك الفاخر،و هو الترتان الاسكتلندي الذي إنتشر في التسعينات، يكمن الإصدار الحالي للاتجاه نقشة الكاروهات، القليل من الألوان المخلوطه معاً.

الجوارب المطبوعة

على الرغم من أن الأحذية والحقائب تبدو رائعة مع شعار العلامة التجارية المناسب، إلا أن هذا النمط متواجد بكثرة أكثر على الجوارب هذا الموسم، فقد تحدثنا عنه من قبل وكيفية تنسيقة مع أزيائك في الخريف، والآن إسمحي لجواربك أن تتحدث عنك هذا الشتاء .

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المعاطف الطويلة

لا غنى عن المعاطف في الشتاء، فقد شاهدناها في العديد من عروض الأزياء لخريف وشتاء 2019، في هذا الموسم يمكنك الإختيار من بين العديد من الألوان، جربي اللون الوردي المميز .

قبعة الدلو bucket

على الرغم من أنه لا يسُتبعد إستمرار هذا الاتجاه، فإن قبعة الدلو bucket أصبحت من القطع الأساسية هذا الموسم.

التول

يجب أن يكون هناك جرعة قليلة من الأنوثة والتي تأتي هذا الموسم في أثواب التول الضخمة، فقد أٌثبت المصممين مثل فالنتينوو Khaitو Simone Rocha proved، أن فستان التول هو الأنسب في الشتاء خصوصاً للسهرات الليلية المميزة.

حقائب الفراء

لا يوجد أنسب من الفراء في الشتاء، لهذا أطلق العديد من بيوت الأزياء أمثال شانيلو فينديو Phillip Lim، مجموعة من الحقائب المميزة المصنوعة من الفراء.

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