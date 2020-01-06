تعرف على أسرع 3 أبراج في نسيان العلاقات العاطفية من بينهم "الحمل" و"الدلو"

يعتبر نسيان العلاقة العاطفية بعد انتهائها أمر صعب عند بعض الأشخاص، فقد يظل أحدهم يتعقب الحبيب السابق لمعرفة آخر أخباره سواء بالتحدث مع بعض المقربين أو متابعة حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وقد يظل البعض يعيش على الذكريات القديمة لفترة من الوقت.

وعلى النقيض يستطيع بعض الأشخاص نسيان العلاقة السابقة خلال فترة قصيرة، وقد يعتقد البعض إن هذا يعود إلى صفات بعض الأبراج الفلكية، ولذلك نتعرف فى هذا التقرير على مواليد بعض الأبراج الفلكية التى تتعافى سريعاً من العلاقات العاطفية السابقة، وفقاً لما ذكره موقع "bustle".

برج الحمل (21 آذار/مارس - 19 نيسان/أبريل)

يعتبر برج الحمل من الأبراج التى تتميز بامتلاك الطموح والشغف لخوض المزيد من المغامرات، لذلك يساعده هذا على التعافى سريعاً من العلاقات العاطفية السابقة، وعدم التفكير فى الماضى أو الرغبة فى العودة للوراء، وبدلاً من ذلك التفكير فى المستقبل والتخطيط له، كما أنهم من الأبراج التى تضع طموحاتها ومستقبلها فوق أى شىء، لذلك إذا شعروا بأنهم فى علاقة مع شخص يعيق من تحقيق أهدافهم، ينفصلون على الفور عنه وينهون العلاقة.

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برج الجوزاء (21 أيار/مايو - 20 حزيران/يونيو)

يعتبر برج الجوزاء من الأبراج الاجتماعية، ودائماً يبحثون عن إقامة علاقات صداقة مع أشخاص جدد، لذلك من السهل عليهم الانفصال والبحث عن حبيب أخر، كما إنهم من الأبراج التى لا تفضل الإرتباط بشخص واحد، لذلك يشعر بالتوتر والارتباك عند اتخاذ خطوات إيجابية مع الشريك فى علاقتهم، لذلك لا يشعر طويلاً بالحزن عند فراق الحبيب، ويبحث على الفور عن حبيب آخر.

برج الدلو (20 كانون الثاني/يناير - 18 شباط/فبراير)

أما برج الدلو فهو من الأبراج الرومانسية والمخلصة للحبيب، كما يعتبر شخصا اجتماعيا بطبعه ولديه العديد من الأصدقاء، لكنهم يفضلون تكوين علاقات صداقة عن الدخول فى علاقة عاطفية، لذلك لا يشعرون بالحزن لفترة طويلة عند الانفصال عن الحبيب، لأنه لديه العديد من الأصدقاء الذين يساعدوه على نسيان الماضي .

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