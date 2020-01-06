تسريحات شعر قصير من النجمات جربيها في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - موضة الشعر القصير ظهرت بشكل كبير العام الماضي، ويبدو أنها من قصَات الشعر التي ستستمر في صيحات 2020، خاصًة أن النجمات اعتمدن على تسريحات مختلفة تعتمد على موضة الشعر القصير، والتي اخترنا لكِ منها الأبرز لتعتمديها بالعام الجديد، وإليكِ التفاصيل...

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تسريحة الشعر القصير جدًا على طريقة Anne Hathaway

Anne Hathaway



اعتمدت النجمة العالمية آنا هاثواي على موضة الشعر القصير الجريء، باختيارها قصَة البوي فريند مع الشعر الأشقر، ولأنها شعرها كثيف، اعتمدي على تسريحة الشعر وتمشيطع للوراء، مع الخصلات المتدرجة للغرة.



الشعر الكاريه القصير من Dua Lipa

Dua Lipa



أما المغنية العالمية Dua Lipa فقد اختارت الشعر القصير جدًا، مع قصّةُ الشعر الكاريه، واختيار الفرق من المنتصف، وهو ستايل اعتمدته الكثير من النجمات هذا العام، مع كل أطوال الشعر المختلفة.

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تسريحة الشعر القصير مع لمسة كلاسيكية Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens



لفتنا هذا الستايل من لنجمة Vanessa Hudgens، مع الفرق على أحد الجانبين، من دون غرة قصيرة، وشعر متدرج بلسمة بسيطة جدًا، تناسب التسريحة الكلاسيكية.



الشعر القصير المموج من MJ Rodriguez

MJ Rodriguez



في المقابل ظهرت لنا النجمة Vanessa Hudgens بهذا اللوك الجريء للشعر القصير المنفوش مع الخصلات المموجة، والفرق من المنتصف، مناسب للصبايا اللاتي يفضلن اللمسات غير التقليدية بستايل الشعر.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من تسريحات شعر قصير على طريقة النجمات لتعمديها في العام الجديد، أي ستايل أعجبكِ أكثر؟.

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