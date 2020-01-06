ماسك الخيار لترطيب مذهل لبشرتكِ في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - الخيار معروف بترطيبه الفعّال للبشرة، ويمنح الوجه النضارة التي تبحث عنها الصبيّةُ، خاصًة أنه يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحافظ على رطوبة الجلد.



كما يحتوي الخيار على فيتامينات مهمة مثل فيتامين A الذي يغذي البشرة ويعيد نضارتها، بالإضافة إلى فيتامين C الذي يجدد حيوية الجلد، ويمنع ظهور حب الشباب، ويعالج انتفاخ العينين والهالات السوداء.



ولهذا اخترنا لكِ ماسكات الخيار لـ ترطيب مذهل لبشرتكِ في الشتاء.

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ماسك الخيار والغليسرين والعسل

ماسك الخيار والغليسرين والعسل



المكونات



- حبة خيار مهروسة

- ملعقة صغيرة غليسرين

- ملعقة صغيرة عسل



طريقة تحضير الماسك



اخلطي الخيار مع الغليسرين والعسل وضعيه على الوجه بالكامل.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على بشرتكِ.

اشطفي الوجه بالماء الفاتر، ويمكنكِ تكرار الماسك مرة أسبوعيًا.

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ماسك الخيار مع الحليب والسكر البني

ماسك الخيار مع الحليب والسكر البني



المكونات



- حبة خيار مقطّعة إلى شرائح

- ملعقة كبيرة سكر بني

- ملعقة كبيرة حليب



طريقة عمل الماسك



في الخلّاط، اضربي الخيار مع والحليب حتى يصبح قوامًا متجانسًا.

أضيفي السكر البني للخليط، ثم ضعيه على بشرتكِ.

ضعي الخليط مع الفرك قليلًا بلطف.

اتركي الخليط حتى يجف، ثم اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر.

من الممكن أن تعتمدي هذا الماسك كمقشر طبيعي لبشرتكِ.

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ماسك الخيار والعسل والزبادي

ماسك الخيار والعسل والزبادي

المكونات



- نصف حبة مهروسة

- ملعقة كبيرة عسل

- ملعقة كبيرة زبادي



طريقة عمل الماسك



اخلطي الخيار مع العسل وزيت الزبادي ووزعيه على بشرتكِ.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة على الوجه.

اشطفي بشرتكِ بعدها بالماء الفاتر.

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