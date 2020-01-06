3 خلطات طبيعية لتطويل الأظافر بسرعة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - مشكلة تقصف الأظافر دائمًا ما تعاني منها الكثير من الصبايا، وتعرضها لمشاكل محرجة خاصًة في المناسبات المهمة، وتظل الصبية تبحث خلطات لـ تطويل الأظافر، وهو ما اخترناه لكِ اليوم بوصفات سهلة وبسيطة.

ماسك الغليسرين وزيت اللوز

ماسك الغليسرين وزيت اللوز



المكونات



- ملعقة صغيرة من الغليسرين

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

- ملعقة كبيرة زيت لوز حلو



طريقة تحضير الماسك



اخلطي الغليرسين مع عصير الليمون وزيت اللوز الحلو.

امسحي اظافركِ بالخليط واتركيها لمدة ربع ساعة.

اِمسحي يديكِ بعد إزالتها بالخليط.

كرري التجربة أكثر من مرة باليوم لنتيجة سريعة.

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ماسك الليمون وزيت الزيتون والسكر البني

ماسك الليمون وزيت الزيتون والسكر البني



المكونات



- ملعقة صغيرة زيت الزيتون

- رشة من السكر البني

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون

- ماء دافئ



طريقة تحضير الماسك



اُخلطي زيت الزيتون مع السكر البني وعصير الليمون.

اِفركي أصابعكِ بالخليط واتركيه لمدة ربع ساعة.

اُشطفي يديكِ بعدها بالماء.

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ماسك زيت الكاموميل والغليسرين

ماسك زيت الكاموميل والغليسرين



- ملعقة صغيرة زيت كاموميل

- ملعقة صغيرة غليسرين



اُخلطي المكونات مع بعضها ووزعيها على أظافركِ.

اُتركي الخليط لمدة ربع دقيقة، ثم بمسحة قطنية أزيلي الخليط.

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