خلطات طبيعية من الشوفان لتنظيف البشرة الحساسة

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - البشرة الحساسة تحتاج عناية خاصة من الصبايا، لا سيما عند تنظيف البشرة، لتجنب أيّ نوع من الشعور بالحكة أو حساسية الجلد، لهذا فأنتِ بحاجة إلى مواد طبيعية ناعمة على البشرة.
والشوفان واحد من المواد الطبيعية الجيدة التي يمكنكِ اعتمادها على بشرتكِ الحساسة، يساعدكِ على التخلص من الأوساخ والبثور المزعجة، والحصول على ملمس ناعم للجد.
ماسك الزبادي والعسل والشوفان
المكونات
- نصف كوب زبادى
- 3 ملاعق صغيرة عسل أبيض
- نصف كوب من الشوفان
طريقة تحضير الماسك
- ضعي الزبادي في وعاء وأضيفي العسل وامزجيهما جيدًا.
- يُغسل الوجه جيدًا ثم يجفّف، وضعي الخليط عليه لمدة 15 دقيقة ثم يُشطف جيدًا.
- جربي الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا، للحصول على بشرة نظيفة.
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ماسك الشوفان والعسل والحليب
المكونات
- ملعقة كبيرة شوفان
- ملعقة كبيرة من العسل
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- ملعقة كبيرة من الحليب
طريقة تحضير الماسك
- اُخلطي جميع المكونات جيدًا، حتى تحصلي على خليط متجانس.
- طبّقي الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم يُشطف جيدًا.
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ماسك الشوفان مع زيت الكاموميل والحليب
المكونات
- ملعقة صغيرة زيت الكاموميل
- ملعقة صغيرة شوفان
- ملعقة صغيرة حليب
طريقة تحضير الماسك
اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتكِ.
اتركي الخليط يدوم لمدة 20 دقيقة على بشرتكِ.
اُشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.
حاولي تجربة الماسك مرة أسبوعيًّا لتنظيف بشرتكِ باستمرار من دون حدوث أيّ نوع من الحساسية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.