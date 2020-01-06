ترطيب سريع للشفاه بهذه الخلطات

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - مشكلة التشقق الذي تتعرض له الشفاه، تزيد بشكل كبير في موسم الشتاء، مع الجفاف وبرودة الجسم، وقلة شرب السوائل، يصبح لون الشفاه داكنًا، ويتكاثر وجود الجلد الميت، لهذا إليكِ مجموعة من الخلطات الطبيعية لـ ترطيب سريع للشفاه.
خليط الغليسرين والعسل
المكونات
- ملعقة صغيرة غليسرين
- ملعقة صغيرة عسل
طريقة تحضير الماسك
اخلطي الغليسرين مع العسل وضعيه على الشفاه واتركيه.
يمكنكِ استخدامه أكثر من مرة في اليوم.
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السكر البني وزيت الزيتون والليمون
المكونات
ملعقة صغيرة زيت نعناع
ملعقة صغيرة سكر بني
قطرات ليمون
طريقة تحضير الماسك
ضعي المكونات مع بعضها البعض، ثم افركي الخليط بلطف على شفتيكِ
اُتركيه 5 دقائق، ثم امسحي شفتيكِ بقطنة ناعمة.
وكرري العملية مرتين أسبوعيًّا، لإزالة الجلد الميت والتخلص من التشققات.
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ماسك الفازلين وزبدة الشيا والعسل
المكونات
ملعقة صغيرة زبدة شيا
ملعقة صغيرة فازلين
ملعقة صغيرة عسل
طريقة تحضير الماسك
اخلطي زبدة الشيا مع العسل والفازلين
ضعي الخليط على الشفاه واتركيه
يمكنكِ استخدامه كمرطب قبل النوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.