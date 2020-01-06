كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2020 04:43 مساءً - تحتوي الألوفيرا على الكثير من الفيتامينات والمعادن مثل الزنك والحديد والكالسيوم، لهذا تعتبر هي الأفضل في الماسكات الطبيعية للصبايا اللاتي يعانين من مشاكل تساقط الشعر، كما تعالج الألوفيرا مشاكل الشعر التالف والهايش، وتمنحه الترطيب واللمعان.



إليكِ خلطات الألوفيرا لمشاكل تساقط الشعر، طبَقيها للحصول على نتائج مذهلة.



ماسكات الألوفيرا مع الزيوت الطبيعية

ماسكات الألوفيرا مع الزيوت الطبيعية



المكونات



- معلقة كبيرة من هلام الألوفيرا

- ملعقة كبيرة من زيت الخروع

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها في المايكرويف لمدة دقيقتين، ثم أخرجيها.

قبل النوم دلكي فروة رأسكِ بالزيوت بعد أن تكوني قد خلطتها مع بعضها، واتركيها طوال النوم.

اتركي الماسك على شعركِ لمدة 45 دقيقة.

في اليوم التالي اشطفي شعركِ بالماء والشامبو.

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ماسك الألوفيرا والأفوكادو والزبادي

ماسك الألوفيرا والأفوكادو والزبادي



المكونات



- 2 ملعقة كبيرة ألوفيرا طازج

- نصف حبة أفوكادو مهروسة

- ربع كوب زبادي



طريقة عمل الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على شعركِ لمدة ساعة، ويفضل وضع غطاء الشعر البلاستيكي، لنتيجة أفضل.

بعد مرور الوقت، اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو، وكرري العملية مرة أسبوعيًّا للحصول على شعر ناعم وكثيف، إذ يساعدكِ الصبّار على منح الشعر العناصر المعدنية التي يحتاجها، كالكالسيوم ليبدو صحيًّا، بينما يحتوي الأفوكادو على الكولاجين الطبيعي، والزبادي تُعتبر بروتينًا مغذيًا للشعر ويحميه من التساقط.

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ماسك الألوفيرا والثوم

ماسك الألوفيرا والثوم



المكونات



- 2 ملعقة كبيرة ألوفيرا (بحسب كثافة شعرِك)

- ملعقة كبيةر ثوم مهروس

- ربع كوب زبادي



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على شعركِ لمدة 30 دقيقة أو أكثر، مع وضع غطاء الشعر البلاستيكي، لنتيجة أفضل.

بعد مرور الوقت اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو، وكرري العملية مرة أسبوعيًّا للحصول على شعر ناعم وكثيف.

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